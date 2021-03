Bochum: Blum-Gespräche laufen

Offensivspieler Danny Blum vom VfL Bochum kann sich einen Verbleib bei den Blau-Weißen vorstellen. „Ich bin immer bereit, 100 Prozent für das Trikot zu geben, das ich anhabe. In Bochum fühle ich mich sehr wohl, ich bin gerne hier,“ sagt Blum im Interview mit ‚RevierSport‘. Angesprochen auf die Frage nach einer automatischen Vertragsverlängerung um ein Jahr im Aufstiegsfall erwidert der 30-Jährige: „Genau, so sieht es aus. Trotzdem laufen Gespräche im Hintergrund.“

Blum, dessen Kontrakt zum Saisonende ausläuft, spielt seit 2019 in Bochum. Dort ist er zu einem der Leistungsträger geworden. Wettbewerbsübergreifend schoss der Linksfuß in dieser Saison vier Tore in 20 Einsätzen und legte vier weitere Treffer auf.