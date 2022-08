Modeste verliert FC-Trainervertrag

Mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund kann sich Anthony Modeste eine Trainer-Tätigkeit beim 1. FC Köln abschminken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der mit den Geißböcken ausgehandelte, über fünf Jahre gültige Anschlussvertrag als Stürmer-Trainer durch den Transfer hinfällig.

Für Modeste aber offenbar kein allzu großes Übel, denn die Stelle wäre laut ‚Bild‘ nicht besonders hoch dotiert gewesen. Entsprechend war diese Perspektive für den 34-jährigen Torjäger kein Grund, in der Domstadt zu bleiben. Beim BVB soll Modeste in den kommenden Monaten den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller (28) vertreten.