Bayer 04: García mit Bankrolle unzufrieden

Aleix García hat seine aktuelle Spielzeit bei Bayer Leverkusen moniert. „Natürlich ist das nicht genug für mich. Ich komme aus Girona, da habe ich jedes Spiel gemacht“, zitiert die ‚Bild‘ den 18-Millionen-Neuzugang der Werkself, „für mich ist es schwierig, nach einigen Spielen auf der Bank nur einmal zu spielen. Das ist die Entscheidung des Trainers. Für mich ist es ein harter Moment, aber ich werde dafür kämpfen, mehr Spiele zu spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

García stand bislang in 15 Pflichtspielen für Bayer auf dem Feld – achtmal von Beginn an. Der Mittefeldspieler, der mit Granit Xhaka, Robert Andrich und Exequiel Palacios um einen von zwei Plätzen konkurriert, zeigt sich kämpferisch: „Er (Xabi Alonso, Anm. d. Red.) ist klar zu mir. Ich denke, er hat mehr Vertrauen in die Spieler aus der letzten Saison – und ich akzeptiere das. Es ist normal. Ich muss arbeiten, mich anpassen. Ich denke, dass ich beim Spielen einen guten Job mache, aber natürlich muss ich weitermachen.“