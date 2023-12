Bayern-Statement: „Tür für die Super League zu“

Der FC Bayern bleibt bei seiner Haltung, nicht an einer möglichen Super League aus den Topteams Europas teilnehmen zu wollen. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sagt: „Wir haben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis genommen. Dies ändert aber nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde. Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballklubs darstellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dreesen weiter: „Deshalb ist es unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, sie zu stärken, und nicht zu schwächen. Ebenso stehen wir zu den europäischen Club-Wettbewerben unter dem Dach der UEFA. Daher noch einmal ganz klar: Die Tür für die Super League beim FC Bayern bleibt zu.“ Hintergrund: Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs besagt heute, dass die UEFA Klubs und Spielern, die an der Super League teilnehmen würden, keine Strafen mehr androhen darf. Real Madrid und der FC Barcelona machen sich weiterhin für die Gründung der Eliteklasse stark. Die Bayern und auch Borussia Dortmund hatten ihre Teilnahme bereits beim ersten Etablierungsversuch verwehrt.