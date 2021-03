Juventus - Porto: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Das Hinspiel gewann Porto überraschend mit 2:1 und erarbeitete sich somit einen Vorteil für das Rückspiel. Ronaldo, Dybala und Co. werden jedoch alles daran setzen, in die nächste Runde einzuziehen. Ein spannender Schlagabtausch bahnt sich an.

Juve gegen Porto live im TV und im Live-Stream

Die Champions League-Partie zwischen Juventus und Porto findet am Dienstag, den 9. März statt. Der Anstoß im Allianz-Stadium erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung live. Beim Bezahlsender Sky ist die Partie ebenfalls zu sehen, allerdings nicht über die vollen 90 Minuten. Das Spiel ist nur in der Konferenz-Option verfügbar. Fans ohne TV-Anschluss können die Konferenz online über Sky Go streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen der alten Dame und Porto weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.