HSV lässt Dompé zappeln

Der Hamburger SV möchte Offensivspieler Jean-Luc Dompé aktuell nicht mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten, obwohl dieser vor zwei Wochen in sein letztes Vertragsjahr gegangen ist. Das berichtet die ‚Bild‘. Demzufolge wollen die Verantwortlichen die künftigen Leistungen des 28-jährigen Franzosen abwarten, bevor konkrete Verhandlungen in die Wege geleitet werden.

Erst im April hatte sich Dompé zum Klub bekannt, der frühere U20-Nationalspieler will endlich den langersehnten Aufstieg mit den Rothosen schaffen. Beim HSV gehört der Linksaußen zum erweiterten Stammpersonal: In der abgelaufenen Spielzeit steuerte er in 28 Zweitliga-Einsätzen zehn Torbeteiligungen (drei Treffer, sieben Vorlagen) bei.