HSV: Zukunftsbekenntnis von Dompé

Jean-Luc Dompé würde dem Hamburger SV bei einem Nichtaufstieg wohl weiterhin die Treue halten. Gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ sagt der Flügelspieler: „Ich kann mir noch immer einen längeren Verbleib vorstellen. Ich fühle mich sehr wohl beim HSV.“ Auch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga wäre offenbar kein Problem: „Warum nicht? Aber darüber mache ich mir aktuell keine Gedanken. Unser Fokus liegt jetzt erstmal voll auf den letzten Spielen. Wir wollen nach wie vor aufsteigen.“

Vertraglich gebunden ist Dompé noch bis 2026. Der einstige Wandervogel ist nach mittlerweile zwei Jahren in Hamburg angekommen. „Es geht mir um das Gesamtgefühl, das sich aus dem Verein, allen Mitarbeiten und den Fans ergibt“, erzählt der 28-Jährige, „das passt hier einfach alles zusammen. Ich habe noch nie für so einen besonderen Verein wie den HSV gespielt.“ Sportlich läuft es für den Tempodribbler ebenfalls an der Elbe. In 54 Pflichtspielen für den Klub war Dompé an 25 Treffern direkt beteiligt.