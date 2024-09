Mbappé-Nachfolger? Barcola verzaubert PSG

Auch nachdem Kylian Mbappés Transfer zu Real Madrid schon fix war, ging das Theater bei Paris St. Germain weiter. Zwischenzeitlich wurde dem 25-jährigen Angreifer sogar das Gehalt eingefroren, weil man ihn am Eiffelturm unter keinen Umständen ziehen lassen wollte – erst recht nicht ablösefrei.

Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt, die Abwesenheit des abgewanderten Superstars beschäftigt PSG immer weniger. Denn am Pariser Himmel geht ein neuer Stern auf: Bradley Barcola. Während der 45-Millionen-Transfer im vergangenen Jahr noch im Schatten des Starensembles agierte, blüht er nun auf.

Vier Tore gelangen dem Angreifer in den ersten drei Ligue 1-Partien. Bemerkenswert: Alle 39 Minuten ließ der 22-Jährige den Ball im Netz zappeln. Am ersten Spieltag wurde Barcola beim Stand von 1:1 gegen Le Havre eingewechselt und führte Paris zum 4:1-Sieg. Mit der Leistung verdiente er sich anschließend einen Platz in der ersten Elf.

Mbappé 2.0?

Vergleiche zu Mbappé lassen sich nicht von der Hand weisen. Barcola ist ebenfalls Franzose und kommt am liebsten über den linken Flügel. Darüber hinaus ist der Nationalspieler (fünf Länderspiele) „ähnlich antrittsschnell, stark in Eins-gegen-eins-Situationen und präzise im Abschluss mit seinem staken rechten Fuß“, bestätigt Matthieu Margueritte, Experte und Redakteur der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato.

„Dabei behält Barcola aber auch das Auge für besser postierte Mitspieler“, konstatiert Margueritte, „er kombiniert sich gerne nach vorne, ohne Dribbling-Versuche übers Knie zu brechen.“ Selbstredend ist es noch zu früh, bei dem Rechtsfuß von einem fertigen Mbappé-Ersatz zu sprechen. Perspektivisch ist Barcola die Nachfolge aber durchaus zuzutrauen.