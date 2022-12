Bayern-Schock: Saison-Aus für Neuer

Der FC Bayern muss für den Rest der Saison auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Der 36-Jährige bestätigt bei Instagram, dass er sich im Urlaub den Unterschenkel gebrochen hat: „Hey Leute, was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können… Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist. Passt auf euch auf! Euer Manuel.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rekordmeister hat sich bislang nicht zu dem Ausfall seines Stammtorwarts geäußert. Die Verletzung des 36-Jährigen wird für die Münchener allerdings schwer wiegen, immerhin rechnet man sich in allen Wettbewerben nach wie vor gute Chancen auf Titel aus. Bereits kurz vor der WM fiel Neuer aufgrund einer Schultereckgelenksprellung für mehrere Spiele aus.

Lese-Tipp

Neuer-Ausfall: Kahn & Salihamidzic äußern sich

Für die restliche Saison wird Sven Ulreich das Tor der Bayern hüten. Der 34-Jährige stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits achtmal zwischen den Pfosten. In der Vergangenheit erwies sich Ulreich als zuverlässiger Vertreter Neuers. Nun kann er sich in einer ganzen Reihe von Spielen auszeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (12:55): Mittlerweile hat der FC Bayern die Meldung bestätigt.