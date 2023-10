Drei Interessenten: Alles klar für Martial-Abgang

Manchester United will sich zeitnah gerne von Anthony Martial trennen. Wie ‚Football Insider‘ berichtet, liegen den Red Devils drei namentlich nicht genannte Angebote für den Offensivspieler vor. Bereits im Januar könnte der 27-Jährige dem Premier League-Verein den Rücken kehren.

Eine Trennung beider Parteien hatte sich schon im Sommer abgezeichnet, ein passender Abnehmer wurde jedoch nicht gefunden. Unter Trainer Erik ten Hag gehört Martial nicht mehr zum Stammpersonal, in der laufenden Saison stand der Franzose in neun Partien erst dreimal in der Anfangsformation.