Dalot-Interesse: Barça geht leer aus

Der FC Barcelona zieht im Werben um Rechtsverteidiger Diogo Dalot (23) offenbar den Kürzeren. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ sind die Verhandlungen um eine langfristige Vertragsverlängerung bei Manchester United weit fortgeschritten. Geplant sei ein neuer Kontrakt mit einer Laufzeit über fünf Jahre.

Die Option zur einjährigen Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags aktivierte United bereits Ende Dezember. Ein ablösefreier Abgang am Saisonende droht somit nicht mehr. Dalot kam in dieser Spielzeit 23 Mal für die Red Devils zum Einsatz, bei der WM in Katar lief der Portugiese bei drei Partien auf. United hatte Dalot einst für 22 Millionen Euro vom FC Porto geholt.

