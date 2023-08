63-Millionen-Stürmer: Wildert Chelsea bei Arsenal?

Seit der Übernahme durch Todd Boehly und Behdad Eghbali liegt beim FC Chelsea kein Stein mehr auf dem anderen. Zahlreiche Spieler mussten die Blues verlassen und Unmengen an Geld wurde investiert, um neue Profis an die Stamford Bridge zu locken. Der Kaufrausch der Londoner nimmt kein Ende und die Verantwortlichen haben offenbar schon den nächsten Mann auf dem Zettel.

Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ plant Chelsea, Folarin Balogun vom FC Arsenal zu verpflichten. Es heißt, die Blues haben großes Interesse am 22-jährigen US-Amerikaner, der im vergangenen Jahr per Leihe für Stade Reims auflief und mit 21 Saisontoren in der Ligue 1 für Furore sorgte. Die Gunners sollen umgerechnet 63 Millionen Euro für den Torjäger fordern.

Weiterhin mit im Rennen: die AS Monaco. Gespräche zwischen den Monegassen und Balogun laufen seit geraumer Zeit. Nach der Kreuzbandverletzung von Breel Embolo (26) brauchen die Franzosen dringend einen Ersatz. Wird Chelsea allerdings mit einem Angebot vorstellig, dürfte Monaco Probleme bekommen, wirtschaftlich dagegen zu halten.