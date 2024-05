Bochum: Soares unterschreibt bei neuem Klub

Bei Danilo Soares sieht alles nach einem Abschied vom VfL Bochum aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 32-jährige Brasilianer sogar schon beim 1. FC Nürnberg unterschrieben. Im Sommer soll der Linksverteidiger ablösefrei zu den Franken wechseln.

In Bochum spielte Soares in der laufenden Saison keine große Rolle mehr. Nur fünf Bundesliga-Einsätze stehen für ihn zu Buche, alle davon aus der ersten Saisonhälfte. In der Rückrunde war Soares bei keiner Partie mehr Teil des Spieltagskaders.