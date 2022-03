Lewandowski, Müller, Neuer: Salihamidzic äußert sich zu Verhandlungen

Im Jahr 2023 laufen die Verträge von Robert Lewandowski (33), Thomas Müller (32) und Manuel Neuer (35) aus. Drei Leistungsträger, auf die der FC Bayern aktuell nicht verzichten kann – und in Zukunft voraussichtlich auch nicht. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic führten die bisherigen Verhandlungen noch nicht zum Ziel.

„Wir müssen schauen, dass unsere Qualität in der Mannschaft und die wirtschaftliche Komponente zusammenpassen“, begründet Salihamidzic im Rahmen der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (4:0) bei ‚Sky‘ am Samstagabend die Verzögerung bei den Vertragsverlängerungen der Altstars. An der Säbener Straße sei die finanzielle Situation „schwierig“, führt der Offizielle des Rekordmeisters weiter aus.

Trotzdem zeigt sich der ehemalige bosnische Nationalspieler zuversichtlich. Man werde „alles versuchen“, um die wichtigen Topspieler zu halten und die Resultate zu gegebener Zeit kommunizieren: „Die Ergebnisse, die wir dann irgendwann haben, werde ich mitteilen.“