Bericht: Bayerns Adli-Akte noch offen

„Es ist nicht einfach, nein zu Bayern München zu sagen. Aber bei Leverkusen habe ich mehr Chancen zu spielen. Außerdem hat der Trainer viel mit mir gesprochen. Ich habe einen guten Spirit gefühlt, also bin ich zu Leverkusen gegangen“, begründete Amine Adli im März des vergangenen Jahres seine Absage an den FC Bayern.

Von den Worten des 23-Jährigen haben sich die Verantwortlichen der Münchner offenbar nicht nachhaltig kränken lassen. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass man die Entwicklung des jungen Franzosen an der Säbener Straße nach wie vor im Blick behält. Zudem zeige der AC Mailand Interesse an dem Linksfuß. Zusätzlich stehe bei den Rossoneri auch dessen Mannschaftskollege Moussa Diaby (23) auf dem Zettel.

Langfristiger Vertrag

Für Bayer Leverkusen lief Adli in der laufenden Saison bislang 33 Mal auf und war an zwölf Toren direkt beteiligt (sechs Treffer, sechs Vorlagen). In 23 Bundesliga-Einsätzen für die Werkslef stand der U21-Nationalspieler 13 Mal in der Startelf.

Sein Arbeitspapier bei den Leverkusenern besitzt noch Gültigkeit bis zum Sommer 2026. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob die Bayern die Adli-Fährte tatsächlich erneut aufnehmen. Aktuell scheint der Bedarf an Flügelspielern beim Rekordmeister jedenfalls gedeckt.