Hertha: Weitere Details zum Christensen-Transfer

Der Sommerwechsel von Offensivtalent Gustav Christensen vom FC Midtjylland zu Hertha BSC ist in trockenen Tüchern. Laut ‚Sky‘ steht inzwischen auch die Ausbildungsentschädigung von 250.000 für den 18-Jährigen fest. Seinen Medizincheck bei der Alten Dame hat Christensen dem Bericht zufolge vor Wochen absolviert. Der Youngster wird bei den Berlinern einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Christensen schnappt sich die Hertha eines der vielversprechendsten Offensivtalente aus Dänemark. Für Midtjyllands U19 erzielte der vornehmlich auf der linken Außenbahn agierende Rechtsfuß in der laufenden Saison in 16 Einsätzen 27 Treffer. Für die dänische U19-Nationalmannschaft war er dreimal in fünf Länderspielen erfolgreich. Auch bei den Profis durfte Christensen schon zweimal reinschnuppern.

Lese-Tipp

Hertha: Die Eckdaten zum Christensen-Deal