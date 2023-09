United bedient sich bei Tottenham

Sergio Reguilón verlässt Tottenham Hotspur und wechselt innerhalb der Premier League. Der Linksverteidiger verbringt die laufende Saison auf Leihbasis bei Manchester United. Der 26-jährige Spanier soll hinten links die verletzten Luke Shaw (28) und Tyrell Malacia (24) vertreten.

„Im Leben muss man auf alles gefasst sein und die Chance, diesen großartigen Verein mit einer so illustren Geschichte zu vertreten, konnte ich nicht ausschlagen. Nachdem ich mit dem Manager gesprochen habe, weiß ich, was er von mir erwartet und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft Erfolg hat. Ich weiß, dass ich in dieser Saison einen Beitrag für Manchester United leisten kann. Ich bin bereit, für diese Gruppe zu kämpfen und allen meine Qualitäten zu zeigen“, so Reguilón.