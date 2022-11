Erste Schritte unternommen: Hincapié auf Chelseas Radar

Die große Bühne der Weltmeisterschaft in Katar weiß Piero Hincapié zu nutzen. Der 20-jährige Abwehrspieler von Bayer Leverkusen stand für Ecuador in beiden Gruppenspielen über 90 Minuten auf dem Platz. Beim jüngsten 1:1 gegen die Niederlande hatte auch der Linksfuß großen Anteil daran, dass die Elftal lediglich zwei Schüsse auf das Tor von Schlussmann Hernán Galíndez abgab.

Hincapié beeindruckt nicht nur in Leverkusen, sondern auch im Nationaltrikot. Davon hat sich jetzt auch der FC Chelsea ein Bild gemacht. ‚The Mirror‘ zufolge haben die Blues den Youngster in beiden WM-Partien gescoutet und damit erste Schritte für einen möglichen Transfer unternommen.

An der Stamford Bridge könnte Hincapié in die Fußstapfen von Abwehrchef Thiago Silva treten. Der Vertrag des 38-jährigen Brasilianers läuft am Saisonende aus. Zudem würde ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuß der Defensive der Londoner gut zu Gesicht stehen.

Leverkusen am längeren Hebel

Große Sorge unterm Bayer-Kreuz muss man sich aber noch nicht machen. Bis 2026 ist Hincapié noch vertraglich gebunden. Beim Bundesligisten denkt man schon seit einer Weile daran, die guten Leistungen des Abwehrtalents mit einem neuen Vertrag zu belohnen. Dann hätte Leverkusen wohl endgültig alle Trümpfe in der Hand.