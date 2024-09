Dembélé nicht im Kader: Enriques Begründung lässt tief blicken

Luis Enrique ist auf die Nicht-Berücksichtigung von Ousmane Dembélé (27) beim morgigen Champions League-Kracher (21 Uhr) gegen den FC Arsenal zu sprechen gekommen. Das passiere, „wenn jemand seinen Verpflichtungen gegenüber der Mannschaft nicht nachkommt und nicht bereit ist. Ich halte diese Woche für wichtig, dieses Spiel für wichtig, und ich möchte, dass meine Spieler in der bestmöglichen Verfassung sind. Ich habe ihn nicht nominiert und ich will das Beste für meine Mannschaft“, sagte der spanische Übungsleiter von Paris St. Germain auf der heutigen Pressekonferenz und fügte an: „Es gibt ein Problem mit dem Engagement des Spielers für die Mannschaft, aber kein Problem zwischen dem Spieler und dem Trainer.“

Zum Hintergrund: Dembélé findet sich nicht im Kader der Pariser wieder. Grund dafür soll ein Streit zwischen dem PSG-Coach und dem Tempodribbler im Rahmen der Begegnung mit Stade Rennes (3:1) von Freitagabend sein. Enriques Worte lassen nun tief blicken, er ist offenkundig mit der Einstellung des französischen Nationalspielers nicht zufrieden. Schon in Diensten des FC Barcelona war Dembélé mit seinem Auftreten mehrfach negativ in Erscheinung getreten.