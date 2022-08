Sosa-Ablöse: Lenkt der VfB ein?

Beim VfB Stuttgart macht man sich bereit für den Abgang von Linksverteidiger Borna Sosa. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ treffen sich die Schwaben in den Verhandlungen mit Atalanta Bergamo bei 18 Millionen Euro plus Boni. Zur Einordnung: Ursprünglich hatte der VfB 20 Millionen angedacht.

Es scheint also ganz so, als würde Atalanta ein Jahr nach dem Abgang von Robin Gosens (28) zu Inter Mailand endlich geeigneten Ersatz finden. Bis 2025 ist Sosa noch an den VfB gebunden, die Verhandlungsposition des Bundesligisten ist demzufolge komfortabel.