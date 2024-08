BVB verleiht Bueno

Borussia Dortmund verhilft Guille Bueno (22) zu Spielzeit in der zweiten Liga. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht die Leihe zu Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 kurz bevor. Am Rheinlanddamm steht der gebürtige Baske noch bis 2026 unter Vertrag.

Bueno hatte sich 2021 dem BVB angeschlossen. Für einen Profieinsatz hat es bislang noch nicht gereicht. In der vergangenen Saison stand er aber zumindest einmal im Bundesliga-Kader. Für die zweite Mannschaft absolvierte der Linksverteidiger in dieser Spielzeit die beiden bisherigen Spiele in der 3. Liga.