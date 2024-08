Dortmund verleiht Bueno an Darmstadt

Der SV Darmstadt verpflichtet einen neuen Linksverteidiger. Wie die Lilien offiziell verkünden, bedient man sich eine Liga höher und leiht Guille Bueno von Borussia Dortmund für ein Jahr aus. Der Vertrag des 21-jährigen Spaniers beim BVB läuft noch bis 2026. Darmstad-Trainer Torsten Lieberknecht sagt: „Guilles Zuhause ist die linke Seite als Außenverteidiger oder Schienenspieler. Er interpretiert seine Position leidenschaftlich und teamorientiert. Außerdem bringt er Schnelligkeit, Technik und taktisches Verständnis mit.“

Bueno konnte sich seit seinem Transfer aus der Jugendmannschaft von Deportivo La Coruña vor drei Jahren nicht in der ersten Mannschaft des BVB durchsetzen und schaffte es lediglich zweimal in den Profikader. Für die 2. Mannschaft der Dortmunder verbuchte er in 64 Drittliga-Einsätzen ein Tor und drei Vorlagen.