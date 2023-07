Hütter übernimmt in Monaco

Adi Hütter setzt seine Trainerkarriere in der Ligue 1 fort. Die AS Monaco gibt die Verpflichtung des 53-Jährigen bekannt. Im Fürstentum unterschreibt der Österreicher einen bis 2025 datierten Vertrag.

„Wir freuen uns sehr, Adi Hütter bei der AS Monaco begrüßen zu dürfen. In den letzten Jahren hat sich Adi bei verschiedenen Meisterschaften, aber auch auf dem Kontinent, bewährt“, sagt Sportchef Thiago Scuro.

Für Hütter ist es die erste Trainerstelle seit seiner Trennung von Borussia Mönchengladbach zum Ende der Saison 2021/22. In seiner ersten und einzigen Saison bei den Fohlen führte er das Team nur auf einen enttäuschenden zehnten Platz in der Bundesliga. Zuvor war Hütter in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt tätig gewesen.

In Monaco übernimmt er für Philippe Clement, der den Klub im Juni nach eineinhalb Jahren verließ. Die zurückliegende Ligue 1-Saison beendete die ASM auf dem sechsten Platz. In der Europa League scheiterte man in der Zwischenrunde an Bayer Leverkusen.