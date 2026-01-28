PSG startet Enrique-Gespräche

Paris St. Germain arbeitet an der Vertragsverlängerung mit Trainer Luis Enrique. ‚Le Parisien‘ zufolge haben die Parteien die Gespräche bezüglich eines neuen Arbeitspapiers aufgenommen. Dem Blatt zufolge genießen die Verhandlungen absolute Priorität.

Die Liaison zwischen dem Spanier und dem Hauptstadtklub ist bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. In der vergangenen Saison führte Enrique die Pariser zum langersehnten Champions League-Titel. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2027.