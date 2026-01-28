Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

PSG startet Enrique-Gespräche

von Luca Hansen - Quelle: Le Parisien
Luis Enrique schreit @Maxppp

Paris St. Germain arbeitet an der Vertragsverlängerung mit Trainer Luis Enrique. ‚Le Parisien‘ zufolge haben die Parteien die Gespräche bezüglich eines neuen Arbeitspapiers aufgenommen. Dem Blatt zufolge genießen die Verhandlungen absolute Priorität.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Liaison zwischen dem Spanier und dem Hauptstadtklub ist bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. In der vergangenen Saison führte Enrique die Pariser zum langersehnten Champions League-Titel. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert