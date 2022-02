West Brom trennt sich von Ismaël

Valérien Ismaël ist seinen Job bei West Bromwich Albion los. Wie der englische Zweitligist mitteilt, wurde der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg freigestellt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Ismaël hatte zu Saisonbeginn bei West Brom übernommen. Aus 29 Ligaspielen holte er mit dem Team 45 Punkte, das reicht aktuell für Platz fünf in der Championship. Zuletzt gab es aber nur einen Sieg aus sieben Spielen.

West Bromwich Albion Football Club can confirm Valérien Ismaël has today left his position as head coach.