Southampton holt Aribo

Joe Aribo ist zurück im englischen Fußball. Der FC Southampton gibt die Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers bekannt. Inklusive Boni fließen dem Vernehmen nach bis zu zwölf Millionen Euro für den 25-Jährigen an die Glasgow Rangers. Bei den Saints unterzeichnet Aribo bis 2026.

Sein ursprünglicher Vertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Aribo war 2019 ablösefrei von Charlton Athletic zum Europa League-Finalist gewechselt. Für die Rangers absolvierte der gebürtige Londoner seitdem 148 Pflichtspiele.

Aribo announced ✍️#SaintsFC is delighted to confirm the signing of @J_Aribo19 on a four-year contract from #RangersFC: