Passlack wechselt innerhalb der Bundesliga

Dem VfL Bochum ist ein Coup auf dem Transfermarkt geglückt. Von Borussia Dortmund kommt Außenverteidiger Felix Passlack ablösefrei an die Castroper Straße. Dort unterzeichnet Passlack einen bis 2025 datierten Vertrag.



„Ich freue mich, dass es mit dem VfL geklappt hat“, sagt Passlack, „die Verantwortlichen in Bochum haben sich sehr um mich bemüht, mir die sportliche Perspektive aufgezeigt. Deshalb habe ich mich auch schon frühzeitig für den VfL entschieden. Es ist schön, dass ich im Revier bleiben kann. Beim VfL will ich auf mehr Spielzeit kommen als es zuletzt der Fall war – möglichst in der Bundesliga.“

Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir mit Felix Passlack ein Kind des Ruhrgebietes verpflichten konnten. Felix hat in jungen Jahren bereits in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt sowie Erfahrungen im Ausland sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er unsere Flexibilität und Qualität auf der Außenbahn mit seinen Fähigkeiten weiter steigern wird.“

Passlack stammt aus der BVB-Jugend und bestritt für Schwarz-Gelb bislang 54 Pflichtspiele. Dass sich die Wege im Sommer trennen würden, war schon länger klar.