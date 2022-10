Guerreiro will in Dortmund bleiben – BVB zögert

Seit seinem Wechsel 2016 vom FC Lorient zu Borussia Dortmund gilt Raphaël Guerreiro zumindest offensiv als einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga. Die Probleme mit dem Portugiesen sind aber offenkundig und lassen den BVB zweifeln, ob sich eine Vertragsverlängerung lohnen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Guerreiro selbst hat daran wohl keine Zweifel. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ will der 28-Jährige in Dortmund bleiben. Der Portugiese sowie dessen Familie fühle sich wohl in der Ruhrmetropole.

Keine Gespräche mit Guerreiro

Vor allem aber aufgrund der bekannten Verletzungsanfälligkeit konnte sich der BVB noch nicht zu einer Vertragsverlängerung durchringen. Wie die ‚Sport Bild‘ kürzlich berichtete, haben noch nicht einmal erste Gespräche über ein neues Arbeitspapier stattgefunden.

FT-Meinung