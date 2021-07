Juve, Arsenal, BVB: Wo landet EM-Sternchen Locatelli?

Rom, 16. Juni: Italien schlägt am zweiten Spieltag der EM-Vorrunde die Schweiz mit 3:0. Doppelter Torschütze ist Manuel Locatelli, der auf dem besten Weg scheint, einer der großen Senkrechtstarter des Kontinentalturniers zu werden.

25 Tage später wird Italien Europameister und Locatelli stand seit seinem Doppelpack nicht mehr in der Startelf. Seinen Platz musste der 23-Jährige für den genesenen Marco Verratti räumen. Und doch reichten Locatellis Auftritte, um sich für Höheres zu empfehlen.

Wechsel in diesem Sommer

Seinem Klub US Sassuolo ist der vielseitige Mittelfeldmann entwachsen. Dass er seinen noch bis 2023 datierten Vertrag erfüllt, scheint ausgeschlossen. Viel wahrscheinlicher ist dagegen ein Wechsel in diesem Sommer. Und Alternativen gibt es einige.

Locatelli selbst will übereinstimmenden Berichten zufolge am liebsten zu Juventus Turin wechseln. Und auch die Alte Dame sähe den Rechtsfuß gerne in ihren Reihen. Aber: Zunächst müsste Juve einige Großverdiener – am besten gegen Ablöse – loswerden.

Arsenal-Angebot und BVB-Interesse

Wesentlich offensiver ist da der FC Arsenal unterwegs. Die Gunners sind einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge gewillt, alles für Locatelli in die Waagschale zu werfen. Sassuolos Klubboss Giovanni Carnevali bestätigte bereits ein „offizielles Angebot“. 40 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Neben Juve und Arsenal steht Locatelli nach FT-Informationen schon eine ganze Weile auch bei Borussia Dortmund auf dem Zettel. Nach dem Verkauf von Jadon Sancho ist der BVB auf dem Markt auch durchaus handlungsfähig. Das zentrale Mittelfeld ist jedoch bereits üppig besetzt.