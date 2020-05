Bericht: Chelsea plant Bürki-Transfer

Der FC Chelsea hat offenbar ein Auge auf Roman Bürki geworfen. Die englische ‚Sun‘ berichtet zumindest, dass die Blues einen Transfer des Torhüters von Borussia Dortmund vorbereiten. Umgerechnet rund 17 Millionen Euro sollen die Londoner bieten.

Bürkis Vertrag in Dortmund läuft 2021 aus. Zuletzt schienen sich beide Parteien eine Verlängerung vorstellen zu können, angesichts der Coronakrise wurden die Vertragsgespräche aber ausgesetzt.

Kepa vor Abschied?

Sollte es Bürki tatsächlich zu Chelsea ziehen, würde er dort die Nachfolge von Kepa Arrizabalaga antreten. Der mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro teuerste Torhüter der Welt ist in seinem zweiten Jahr an der Stamford Bridge in Ungnade gefallen.

Trainer Frank Lampard setzte den 25-Jährigen in dieser Saison zwischenzeitlich sogar auf die Bank. Kepa war zuletzt wiederholt mit einer Rückkehr nach Spanien in Verbindung gebracht worden.