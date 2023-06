Szalai verkündet Karriereende

Ádám Szalai hängt die Schuhe an den Nagel. Der 35-jährige Stürmer verkündete am heutigen Montag auf der Pressekonferenz der ungarischen Nationalmannschaft das Ende seiner Profilaufbahn. „Wir wünschen ihm viel Erfolg in seinem bürgerlichen Leben“, schreibt der ungarische Fußballverband zum Abschied. Szalai war seit Januar ohne Verein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt ging der Angreifer für den FC Basel auf Torejagd. In der Bundesliga lief Szalai für Mainz 05, Schalke 04, die TSG Hoffenheim und Hannover 96 auf. Insgesamt erzielte der Ungar in 276 Bundesligaspielen 54 Treffer und legte 26 Tore direkt auf. Für die Nationalmannschaft war der bei Real Madrid ausgebildete Angreifer in 86 Länderspielen 26 Mal erfolgreich und wurde in seinem Heimatland zweimal Fußballer des Jahres.

Lese-Tipp

Augsburg verlängert Petkov-Leihe