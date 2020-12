Mbappé-Verlängerung: Optimismus macht sich breit bei PSG

Die Fronten schienen klar abgesteckt: Der Vertrag von Kylian Mbappé läuft 2022 aus, PSG möchte unbedingt verlängern, Topklubs – allen voran Real Madrid – möchten den Stürmer kaufen und Mbappé selbst wartet ab. So geht es schon seit Jahren.

Nun scheint jedoch Bewegung in die Personalie Mbappé zu kommen. Den Startschuss machte PSG-Sportdirektor Leonardo am Samstag nach dem 3:1-Sieg gegen den HSC Montpellier. „Es ist an der Zeit, sich eine klarere Vorstellung von seiner Zukunft zu machen. Es läuft gut. Wir sind viel weiter als vor zehn Tagen. Wir werden weitermachen.“

Optimismus bei PSG

Es ist ein ungewohnt offener Optimismus des 51-Jährigen, der sich beim Thema Mbappé-Verlängerung ansonsten gern auf Phrasen verlässt. Laut der französischen Zeitung ‚Le Parisien‘ hat die Stimmungswende bei Leonardo einen Grund. Mbappé habe Bereitschaft signalisiert, nun mit den PSG-Verantwortlichen über einen neuen Vertrag sprechen zu wollen.

Neben der Erfüllung seiner finanziellen Forderungen wolle Mbappé vor allem die „sportliche Garantie“, dass der Pariser Klub zu den Besten Europas zählen möchte. Die mögliche Verpflichtung von Lionel Messi, um die Neymar zurzeit intensiv wirbt, wäre da sicherlich Garantie genug.

Derweil gibt auch Mbappés Vater und Berater Wilfried den PSG-Fans Grund zur Hoffnung. Auf die Frage, ob die anhaltenden Diskussionen seinen Sohn stören, entgegnet er bei ‚Téléfoot‘: „Es kann ihn nicht stören, denn er spielt in einem großen Team und ist von großen Spielern umgeben. Das erlaubt ihm, seinen Träumen und Ambitionen näherzukommen.“ Mbappé und PSG: Die Fronten scheinen sich zu verschieben.