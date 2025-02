Durchbruch: BVB vor Cherki-Verpflichtung

Borussia Dortmund macht in diesen Stunden auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der BVB kurz vor der Verpflichtung von Rayan Cherki (21). In den zähen Verhandlungen mit Olympique Lyon ist es zu einem Durchbruch gekommen, sodass die Gespräche nun vor dem Abschluss stehen, so das Boulevardblatt.

Demnach zahlen die Dortmunder rund 22 Millionen Euro an den Europa League-Teilnehmer. Geld, das nach dem Abgang von Donyell Malen (26) zu Aston Villa für 25 Millionen Euro zur Verfügung steht.

Parallel arbeiten die Kaderplaner um Sebastian Kehl und Sven Mislintat an weiteren Personalien. Linksverteidiger Daniel Svensson (22/Nordsjaelland) ist bereits vor Ort, um den Medizincheck zu absolvieren. Zudem hat man laut ‚Sky‘ ein Auge auf Torwart Diant Ramaj (23/Ajax Amsterdam) geworfen.

Derweil sind die Verhandlungen um Carney Chukwuemeka (21) weit fortgeschritten. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Problem: Der FC Chelsea fordert laut ‚Bild‘ für besagten Passus 38 Millionen Euro, der BVB will die Summe auf 30 Millionen drücken.