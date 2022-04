Lewandowski: „Die Situation ist nicht so einfach für mich“

Die Hängepartie hinsichtlich der Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern macht dem Angreifer mittlerweile selbst zu schaffen. Der 33-Jährige würde gerne über seinen aktuell laufenden Vertrag bis 2023 hinaus verlängern, bei den Münchnern scheint man dem Vernehmen nach einem potenziellen Verkauf nicht zwangsläufig abgeneigt.

„Alles, was jetzt in den Medien steht über meine Situation oder meinen Vertrag, war kein Gespräch. Bald gibt es ein Treffen, aber bisher ist nichts Besonderes passiert. Ich merke auch, was alles läuft. Die Situation ist nicht so einfach für mich“, sagte Lewandowksi am gestrigen Samstagabend bei ‚Sky‘.

Neuer & Müller als Beispiel

Was alles läuft, das kann der Pole bei seinen Teamkollegen beobachten. Selbst bei Klubgrößen wie Manuel Neuer (36) und Thomas Müller (32) werden die Verträge voraussichtlich nur um ein Jahr verlängert. Zu wenig Planungssicherheit für Lewandowski?

Angesprochen darauf, ob er den Eindruck habe, dass ihn die Bayern halten wollen, antwortete der Stürmer: „Das muss man den Verein fragen.“