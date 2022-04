FC Bayern: Doch nur ein Jahr für Neuer & Müller?

„Bei Thomas Müller bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da relativ kurzfristig was zu sagen können. Auch mit Manuel Neuer sind wir in einem guten Austausch“, gab Vorstandsboss Oliver Kahn am Sonntag bei ‚Sport1‘ Einblick in die Vertragsverhandlungen des FC Bayern mit seinen Kapitänen.

Bislang ging man davon aus, dass Neuer und Müller ihre bis 2023 datierten Verträge um zwei Jahre verlängern. Dem ‚kicker‘ zufolge werden sich beide aber erstmal nur für eine weitere Saison – also bis 2024 – binden. Nur noch Details seien zu klären. Die kürzere Laufzeit liegt insbesondere in Alter und Gehalt begründet.

Torhüter Neuer ist schon 36 Jahre alt, Offensivmann Müller zählt 32 Lenze. Beide kassieren zudem rund 20 Millionen Euro pro Saison. Fraglich, ob sie diese Summe auch noch bis 2025 leistungstechnisch rechtfertigen würden. Vor Vertragsablauf steht wohl eine Neubewertung an. Daher der Einjahres-Kompromiss.

Schwieriger Fall Lewandowski

Immerhin: Beiden wurde laut ‚kicker‘ vertraglich schon jetzt ein Abschiedsspiel zugesichert. Das bekäme – so er denn will – sicherlich auch Robert Lewandowski. Auch die 33-jährige Tormaschine ist nur noch bis 2023 gebunden. Die Gespräche über eine Verlängerung gestalten sich aber äußerst kompliziert, Lewandowski liebäugelt mit einer Luftveränderung.