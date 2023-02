Bericht: BVB an vier Bellingham-Nachfolgern dran

Der potenzielle Abgang von Jude Bellingham schwebt wie ein Damoklesschwert über Borussia Dortmund. Klar ist: Beim Bundesligadritten will man vorbereitet sein, sollte der 19-Jährige den Klub im Sommer in Richtung England oder Spanien verlassen. Als Ersatzlösung für den jungen Engländer, der als Leader und Aktivposten in der Zentrale das Team führt, kommen für die Schwarz-Gelben einem Bericht aus Italien zufolge offenbar sehr unterschiedliche Varianten in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Rudy Galetti berichtet, hat der BVB derzeit vier Ziele besonders im Blick. Youri Tielemans ist im Sommer ablösefrei zu haben. Der Vertrag des Belgiers bei Leicester City läuft zum Saisonende aus. Mit 25 Jahren befindet sich der Rechtsfuß zudem im besten Fußballeralter, wird aber auch von englischen Klubs genau beobachtet. Ebenfalls ablösefrei verfügbar wäre Ilkay Gündogan. Der 32-Jährige würde dem BVB-Mittelfeld vor allem mit seiner Erfahrung helfen.

Lese-Tipp

Werder: Fritz spricht über Brandt-Rückkehr

Blick geht auch nach Gladbach

Eine deutlich teurere Lösung wäre Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist aufgrund seines potenziellen Transfererlöses ein Verkaufskandidat bei den Fohlen. Am Niederrhein erhofft man sich für den Franzosen eine Rekordsumme. Der FC Chelsea, Paris St. Germain, der FC Liverpool, West Ham United und der FC Bayern sind Berichten zufolge interessiert. Der BVB müsste sich also auf einen Ablösepoker einlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Kandidaten-Quartett komplettiert dem Bericht zufolge Ex-Bayern-Profi Renato Sanches. Der 25-jährige Portugiese ist bei PSG nicht gänzlich mit seiner Spielzeit zufrieden und wäre demnach einem Transfer mit der Aussicht auf eine größere sportliche Rolle nicht abgeneigt. Da Paris im vergangenen Sommer 15 Millionen Euro zahlte, würde sich die Ablöse wohl im Rahmen halten.