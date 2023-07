Kyogo verlängert bei Celtic

Kyogo Furuhashi bindet sich langfristig an Celtic Glasgow. Der japanische Nationalspieler bindet sich bis 2027 an den schottischen Spitzenklub. Zuletzt wurde der 28-jährige Torjäger mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht, den Gerüchten wurde nun mit der Vertragsverlängerung der Wind aus den Segeln genommen.

Lese-Tipp

Jota unterschreibt in Saudi-Arabien