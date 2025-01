Winter oder Sommer: Neuer Sylla im Schalke-Visier

Schon kurz nach seiner Ankunft beim FC Schalke 04 rankten sich die ersten Abschiedsgerüchte um Moussa Sylla. Schließlich brauchte der 25-Jährige nicht lange, um zu beweisen, dass er einer der besten Stürmer der zweiten Liga ist.

Da Schalkes Elf-Tore-Mann seinem finanziell klammen Klub wichtige Millionen auf dem Transfermarkt einbringen kann, wird es wohl über kurz oder lang zu einem Sylla-Verkauf kommen – möglicherweise bereits in diesem Januar.

Die Königsblauen schauen sich deshalb schon jetzt noch einem neuen Torjäger um und haben einen geeigneten Kandidaten in derselben Liga gefunden, aus der man auch Sylla holte: Der Ligue 2. Dort spielt Pape Meïssa Ba beim Zwölftplatzierten Grenoble Foot und führt aktuell die Torjägerliste der Liga mit zehn Toren an. Nach FT-Informationen zeigt S04 Interesse am Senegalesen.

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, er käme dann also ablösefrei auf den Markt. Möglichweise wird Ba seinen Klub aber schon in diesem Winter verlassen. Nach FT-Informationen ist das zumindest der Wunsch des Spielers. Eine Verlängerung ist kein Thema.

Fragezeichen bleiben

Sollte Schalke durch einen Sylla-Verkauf eine Millionenablöse einnehmen, hätten die Gelsenkirchener voraussichtlich das nötige Kleingeld, um Ba auch ein halbes Jahr vor Vertragsende zu verpflichten. Ansonsten könnte ein ablösefreier Transfer im Sommer zum Thema werden – sofern der 1,87 Meter große Torjäger dann noch zu haben ist.

Denn auch Deportivo La Coruña aus Spaniens zweiter Liga sowie Standard Lüttich zeigen Interesse. Ernst hat aber noch keiner der genannten Klubs im Transferpoker gemacht. Die nächsten Wochen werden zeigen, in welche Richtung es in der Personalie Ba geht.