BVB: Nächster Interessent für Dahoud

Wohin zieht es Mahmoud Dahoud (27)? Der Mittelfeldspieler, bei dem bereits der AC Mailand, die SSC Neapel, der FC Sevilla und Leicester City angefragt haben, hat die Qual der Wahl.

Laut ‚Transfermarkt.de‘ befindet sich der Rechtsfuß nicht nur bei den oben genannten Klubs auf dem Radar, sondern auch bei Vereinen aus der türkischen Süper Lig. Diesbezüglich berichtet unter anderem die Tageszeitung ‚Takvim‘, dass Fenerbahce zu den Interessenten zählt.

‚Transfermarkt.de‘ zufolge hat das Lager des Spielers bislang allerdings mit keinem der Kandidaten konkrete Gespräche geführt. Es sei keine Tendenz erkennbar, wohin es den ehemaligen Gladbacher im Anschluss an die laufenden Saison zieht.

Dahoud will auf hohem Niveau spielen

„Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen“, kündigte Dahoud unlängst gegenüber ‚Sport1‘ an. Ein Wechsel in die Türkei scheint also nicht unbedingt die erste Wahl des Noch-Dortmunders zu sein.