Barça verleiht Umtiti

Samuel Umtiti verlässt den FC Barcelona leihweise für diese Spielzeit zu US Lecce. Der Deal beinhaltet dem Vernehmen nach auch etwaige Bonuszahlungen, die fließen, wenn der französische Innenverteidiger eine gewisse Anzahl an Spielen beim Serie A-Aufsteiger absolviert.

Beim italienischen Klub trifft der 28-Jährige auf den vor kurzem ebenfalls gewechselten Marin Pongracic (24/zuvor VfL Wolfsburg) und wird mit diesem das neue Abwehrduo bilden. Bei den Katalanen konnte sich Umtiti zuvor vor allem aufgrund von Verletzungspech nie langfristig behaupten.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023