Schick spricht über Wechselgerüchte

Patrik Schick nimmt die Spekulationen um seine Zukunft gelassen zur Kenntnis. „Ich habe kürzlich schon einmal gesagt, dass ich niemand bin, der Ärger macht. Warum auch? Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben in Leverkusen und bei Bayer 04“, stellt der umworbene Angreifer im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ klar. Er lebe „unheimlich gerne in Deutschland“, Gedanken an einen Transfer hege er deshalb „überhaupt nicht“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zukünftig, so der 25-Jährige, sei eine Luftveränderung womöglich aber schon ein Thema: „Was irgendwann, in einigen Jahren vielleicht, einmal sein wird, wer weiß? Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich gern Premier League-Fußball schaue. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich zwangsläufig auch irgendwann auf der Insel spielen werde.“ Interesse an Schick bekunden Gerüchten zufolge Manchester City, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal, West Ham United und der FC Everton. Auch Borussia Dortmund soll die Fühler ausgestreckt haben.