BVB: Tragisches Ende für Pechvogel Morey?

In der Saison 2020/2021 mauserte sich Mateu Morey zum Stammspieler bei Borussia Dortmund. Der ablösefrei vom FC Barcelona verpflichtete Rechtsverteidiger entwickelte sich prächtig, bis ihn im Mai 2021 eine schwere Bänder- und Kapselverletzung im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel komplett aus der Bahn warf. Es folgte eine lange Reha, das Comeback und ein erneuter Rückschlag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Ruhr Nachrichten‘ offenbar zu viel, um wieder an alte Leistungen anzuknüpfen. „Folgeverletzungen“ und „Trainingsrückstand“ haben den 23-Jährigen extrem zurückgeworfen, so die Lokalzeitung. Deshalb habe Morey die Freigabe für einen Wechsel im Sommer, heißt es weiter. Bis 2024 steht der Außenverteidiger in Dortmund noch unter Vertrag. Ob er diesen erfüllt, ist fraglich.

Lese-Tipp

BVB: Eintracht gibt erstes Knauff-Angebot ab

Seit der Horrorverletzung von vor zwei Jahren stand Morey nur in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Im August vergangenen Jahres absolvierte er eine Halbzeit für die zweite Mannschaft der Borussia gegen Rot-Weiss Essen (1:0). Es folgte eine weitere Knie-Operation. Und im Sommer vermutlich die vorzeitige Trennung.