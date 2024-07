Schnäppchen: Augsburg verpflichtet Mittelstürmer Mounié

Steve Mounié heuert in Deutschlands Oberhaus an. Der FC Augsburg sichert sich die Dienste des ablösefreien Mittelstürmers, der zuletzt bei Stade Brest unter Vertrag stand. In der Fuggerstadt unterschreibt der 29-Jährige bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Mit der Verpflichtung reagieren die Augsburger auf die sich abzeichnenden Abgänge von Dion Beljo (22), Ermedin Demirovic (26) und Sven Michel (33). Das Angreifer-Trio wird dem Bundesligisten aller Voraussicht nach den Rücken kehren. Insbesondere der bevorstehende Abschied von Topscorer Demirovic wird für den Klub kaum zu kompensieren sein. Mounié soll nun dabei helfen, den Aderlass aufzufangen.

„Der FC Augsburg hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir beste Voraussetzungen, um meine Stärken auf den Platz zu bringen. Ich werde vom ersten Training an alles für den Verein geben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden“, so Mounié, „darüber hinaus erfüllt es mich mit Stolz, dass ich durch den Wechsel der erste Nationalspieler Benins sein werde, der in drei der fünf Top-Ligen Europas zum Einsatz kommen wird.“

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic erklärt: „Steve Mounié ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt. Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein.“

Mounié wechselt mit der Empfehlung aus 44 Ligue 1-Treffern nach Bayern. Die abgelaufene Spielzeit beendete der Nationalspieler von Benin (53 Länderspiele) mit Brest sogar auf dem dritten Tabellenplatz, hätte also kommende Saison in der Champions League an den Start gehen können.