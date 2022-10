Leipzig: Werner wieder bereit

RB Leipzig kann wieder auf Timo Werner zurückgreifen. Nach Vereinsangaben war der Stürmer am heutigen Montag wieder in der Lage, leicht zu trainieren. Im Champions League-Heimspiel am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen Real Madrid wird Werner wieder im Kader stehen, ist aber noch nicht bereit für 90 Minuten.

Die vergangenen beiden Bundesliga-Partien gegen Hertha BSC (3:2) und den FC Augsburg (3:3) sowie das Pokalspiel gegen den Hamburger SV (4:0) verpasste Werner wegen eines Infekts.