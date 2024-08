Schneller Abschied: Haller verlässt den BVB

Nach Niclas Füllkrug (31) und Youssoufa Moukoko (19) lässt Borussia Dortmund den nächsten nicht benötigten Stürmer ziehen. Sébastien Haller wechselt auf Leihbasis zu La Liga-Aufsteiger CD Leganés. Von einer etwaigen Kaufoption ist keine Rede.

„Die Geschichte, die uns mit Sébastien verbindet, war eine besondere, ist eine besondere und wird immer eine besondere bleiben. Sébastiens Krebserkrankung war ein tiefer Einschnitt in sein Leben und das seiner Familie und Freunde. Die gesamte BVB-Familie stand in dieser schweren Zeit an seiner Seite. Das Glücksgefühl, ihn gesund wieder in unserer Mitte zu haben, werde ich persönlich nie vergessen“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzt: „Jetzt ist es für Sebastien wichtig, dass er wieder regelmäßig spielt und so häufig wie möglich die Freude beim Torjubel spürt. Er möchte die Chance, die sich ihm nun in La Liga bietet, unbedingt nutzen – und wir gönnen sie ihm von Herzen.“

Hinter Neuzugang Serhou Guirassy (28) wäre Haller nur zu geringen Einsatzzeiten bei der Borussia gekommen. Maximilian Beier (21) stellt nun die einzig verbliebene Alternative auf der Neuner-Position dar.