Eintracht nimmt Kontakt zu Marsch auf

Die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt ist um einen Kandidaten reicher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die Eintracht vor einigen Tagen eine erste Anfrage an Jesse Marsch, Coach von RB Salzburg, geschickt. Der US-Amerikaner könnte Adi Hütter beerben, den es wiederum zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach zieht.

Marsch kündigte bereits an, im Sommer den nächsten Schritt gehen zu wollen. Sein Vertrag in Österreich ist noch bis 2022 gültig. Frankfurt muss sich im Werben um den 47-Jährigen allerdings mit hochkarätiger Konkurrenz auseinandersetzen. Denn Marsch gilt auch bei RB Leipzig als Wunschlösung, sollte – worauf zurzeit alles hindeutet – Julian Nagelsmann zum FC Bayern wechseln. Als Alternativen in der Mainmetropole gelten Erik ten Hag, Roger Schmidt und Sandro Schwarz.