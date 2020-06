Profivertrag für Liverpool-Youngster Norris

Der FC Liverpool belohnt Nachwuchstalent James Norris. Wie die Reds bekanntgeben, unterschreibt der 17-jährige Linksverteidiger seinen ersten Profivertrag. Über die Länge der Vertragsdauer macht der Klub keine Angaben.

Norris spielt bereits seit seinem neunten Lebensjahr für Liverpool. Der Teenager entwickelte sich konstant weiter und stieg diese Saison zum U17-Nationalspieler für England auf. Für die Profis absolvierte Norris bislang einen Kurzeinsatz im EFL-Cup. Vorrangig kommt er für die U23 der Reds zum Einsatz.

