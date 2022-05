Der FC Barcelona will Abwehrspieler Óscar Mingueza in diesem Sommer zu Geld machen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge schwebt den Katalanen eine Ablöse in Höhe von fünf bis zehn Millionen Euro vor.

Interesse am Abwehrspieler gibt es auch aus der Bundesliga. Ein namentlich nicht genannter Klub aus Deutschland soll bereits beim 23-Jährigen vorstellig geworden sein.