BVB: Watzke verteidigt Reus

Hans-Joachim Watzke kann die aufkeimende Kritik an Marco Reus nicht nachvollziehen. „Dass Marco nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend. Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben“, verdeutlicht der Geschäftsführer von Borussia Dortmund gegenüber der ‚Bild‘.

Vorausgegangen war unter anderem ein Kommentar von TV-Experte Dietmar Hamann, der Reus‘ Fähigkeiten als Kapitän in Frage gestellt hatte. „Dietmar Hamann analysiert oft sehr zutreffend. Hier liegt er aber komplett falsch. Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können? Marco ist ein guter Kapitän“, stellt Watzke klar.