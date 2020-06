Grünes Licht: Semedo vor 40-Millionen-Wechsel?

Der FC Barcelona ist auf Einnahmen angewiesen, sollen Wunschtransfers wie Miralem Pjanic (30, Juventus Turin) und Lautaro Martínez (22, Inter Mailand) realisiert werden. Ein heißer Verkaufskandidat ist Rechtsverteidiger Nélson Semedo.

Die ‚Sport‘ berichtet, dass der Portugiese „grünes Licht“ für einen Wechsel zu Manchester City gegeben hat. Inter Mailand und Juventus Turin seien dagegen keine Option für Semedo. Barça hätte den 26-Jährige gerne in einem Tauschgeschäft mit den Italienern verrechnet.

Dest als Semedo-Nachfolger?

Stattdessen also eine dicke Ablöse aus Manchester? Mit City stehen in den nächsten Tagen zunächst Ablöseverhandlungen an. Laut der ‚Sport‘ hat Barcelona einen Startpreis von 40 Millionen Euro angeboten.

Citys Rechtsverteidiger João Cancelo (26) in den Deal einzubauen, lehne der spanische Meister ab. Für rechts hinten hat Barça Sergiño Dest (19, Ajax Amsterdam) im Blick, an dem auch der FC Bayern und Paris St. Germain konkretes Interesse signalisieren.